66. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği'nde Dedublüman sahne aldı

66. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nin ikinci akşamında sahne alan sevilen müzik grubu Dedublüman, Akşehir'de konser verdi.

Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran yüzlerce müziksever, grubun parçalarına hep bir ağızdan eşlik etti

Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, konser öncesinde "Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Acımız büyük ama birliğimizle her zaman dimdik ayaktayız." dedi.

Konser boyunca enerjiyi yüksek tutan Dedublüman, hem şarkılarıyla hem sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı.