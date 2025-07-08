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        Selçuklu 2. El Pazarı, 20. kez açıldı

        Selçuklu Belediyesi'nin sıfır atık kapsamında yürüttüğü örnek projelerden Selçuklu 2. El Pazarı, 20. kez Yazır Kapalı Pazar Alanı'nda kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 16:10 Güncelleme: 08.07.2025 - 16:10
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        Selçuklu 2. El Pazarı, 20. kez açıldı
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        Selçuklu Belediyesi'nin sıfır atık kapsamında yürüttüğü örnek projelerden Selçuklu 2. El Pazarı, 20. kez Yazır Kapalı Pazar Alanı'nda kuruldu.

        Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yaptığı yazılı açıklamada, her ayın ilk pazar günü düzenlenen pazarda, vatandaşların kullanmadıkları eşyaları satarak hem çevreye katkı sağladığını hem de aile bütçelerine destek olduğunu belirtti.

        Pekyatırmacı, açıklamasında, şunları kaydetti:

        "Her ay düzenli olarak kurulan Selçuklu 2. El Pazarımız Selçuklu Belediyesi olarak çevre duyarlılığı ve sıfır atık bilinci konularında örnek projelerimizden biri. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha bilinçli kullanılması ve sıfır atık bilincinin artırılması amacıyla kurulan pazarımız, hemşehrilerimizden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız, kullanmadıkları ihtiyaç fazlası eşyaları satarken hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de çevreye duyarlı bir yaklaşıma destek oluyor."

        Selçuklu 2. el pazarında ücretsiz stant açmak isteyen vatandaşlar Selçuklu Belediyesi hizmet masalarına şahsen başvuru yapabiliyor.

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