Konya'da yapılacak "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümünde Konya'da düzenlenecek etkinlikler için program takvimi belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada tüm Türkiye'de ve yurt dışı temsilciklerinde yapılacak kutlamalar "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla gerçekleştirileceği, 15 Temmuz'da canları pahasına vatan müdafaası yapan ve milli irade destanını tarihe altın harflerle yazan kahramanlar anılarak, Türk milletinin güçlü milli iradesi ve kararlılığına vurgu yapılacağı bildirildi.

Etkinlikler kapsamında tüm yurt genelinde açık hava iletişim çalışmaları yapılırken, Konya özelinde anma etkinliği tören programı, 15 Temmuz Salı günü 11.00'de Konya Şehitliği'ni ziyaretle başlayacak.

15 Temmuz günü gündüzünde ise darbe girişimi gecesini anlatan çeşitli sergiler vatandaşların ziyaretine sunulacak.

Buna göre Mevlana Meydanı'nda, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin "15 Temmuz Afiş Sergisi" Zafer Meydanı'nda, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin hazırlayacağı "15 Temmuz Zaferin Adı Türkiye Resim Sergisi" Zafer Meydanı'nda, Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün " Zaferin Adı Türkiye Fotoğraf Sergisi ve Kitap Köşesi" Kültür Park'ta, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünün "Zaferin Adı Türkiye 15 Temmuz Gazete Manşetleri Sergisi" Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırlayacağı "Zaferin Adı Türkiye Sanatsal Resim Sergisi" İl Hak Kütüphanesi'nde yer alacak.