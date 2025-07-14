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        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 18:52 Güncelleme: 14.07.2025 - 18:52
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        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        C.H. yönetimindeki 50 AEL 187 plakalı otomobil, Ereğli çevre yolu Apakkaşı mevkisinde, yolun sağında park halindeyken birden yola çıkan K.B idaresindeki 33 NUA 38 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada 33 NUA 38 plakalı otomobilde bulunan sürücü K.B. ile yolcular S.D, P.B. ve T.B. ile 50 AEL 187 plakalı otomobilde bulunan sürücü C.H. ve yolcu H.H. ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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