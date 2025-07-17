Meram Belediye Başkanı Kavuş, Balkan Şampiyonu olan iki sporcuyu kutladı

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 10-14 Temmuz'da Edirne'de düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, Avrasya Kupası'nda şampiyon olan Hayrünnisa Çakar ve Defne Temur'u tebrik etti.

Kavuş, yaptığı açıklamada, 39 kiloda Yıldızlar kategorisinde Hayrünnisa Çakar ve Gençler 60 kilogram kategorisinde Defne Temur'u yürekten kutladığını belirtti.

Meram Belediyespor Kulübü'nün kurulduğu günden bu yana büyük gururlar yaşattığının altını çizen Kavuş, şunları kaydetti:

"Gençlerimize yönelik yatırımlarımızın karşılığını madalyalarla alıyor olmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oluyor. 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda mücadele eden tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, madalya kazanan sporcularımızın ise başarılarının devamını diliyorum. Bu başarılarda emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Meram'da spora ve sporcuya olan desteğimiz artarak devam edecek."