Konya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Konya'nınYunak ilçesinde sağanak etkili oldu.
Konya'nınYunak ilçesinde sağanak etkili oldu.
Yunak merkez mahallelerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı ev, iş yeri ve bodrum katlarını su bastı.
Yunak-Akşehir Caddesi güzergahındaki yolda kısmen çökme meydana geldi. Bazı vatandaşlar kepçe yardımıyla güvenli bölgelere ulaştırıldı.
Yunak Belediyesi, KOSKİ, Karayolları ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri taşkınların önlenmesi ve su tahliye çalışmaları için sahada çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer, bölgede herhangi bir can kaybının yaşanmadığını, hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.
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