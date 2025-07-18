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        Konya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Konya'nınYunak ilçesinde sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 21:05 Güncelleme: 18.07.2025 - 21:05
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        Konya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Konya'nınYunak ilçesinde sağanak etkili oldu.

        Yunak merkez mahallelerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı ev, iş yeri ve bodrum katlarını su bastı.

        Yunak-Akşehir Caddesi güzergahındaki yolda kısmen çökme meydana geldi. Bazı vatandaşlar kepçe yardımıyla güvenli bölgelere ulaştırıldı.

        Yunak Belediyesi, KOSKİ, Karayolları ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri taşkınların önlenmesi ve su tahliye çalışmaları için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

        Yetkililer, bölgede herhangi bir can kaybının yaşanmadığını, hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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