Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Konya'nın Hüyük ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Konya'nın Hüyük ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 GH 882 plakalı otomobil, Hüyük-Doğanhisar yolu beton santrali civarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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