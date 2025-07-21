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        Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Hüyük ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 13:33 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:33
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        Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 GH 882 plakalı otomobil, Hüyük-Doğanhisar yolu beton santrali civarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

        Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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