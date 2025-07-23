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        Konya Ovası'nda buğdayda yüzde 15, arpada yüzde 30 rekolte kaybı bekleniyor

        Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda kurak geçen sezonda kıraç arazilerde ciddi verim kayıpları yaşanırken sulak alanlardaki rekolte üreticilerin yüzünü güldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:50 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:40
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        Konya Ovası'nda buğdayda yüzde 15, arpada yüzde 30 rekolte kaybı bekleniyor
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        Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası’nda kurak geçen sezonda kıraç arazilerde ciddi verim kayıpları yaşanırken sulak alanlardaki rekolte üreticilerin yüzünü güldürdü.

        Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, AA muhabirine, bu yıl yağışların 12'nci aydan itibaren azalmaya başladığını ve bunun özellikle kıraç alanlarda büyük verim kayıplarına neden olduğunu söyledi.

        Kırkgöz, bazı sahalarda buğday ve arpaların hasat edilemediğine dikkati çekerek, "Kıraç alanlarda dekar başına 50 ile 150 kilogram arasında ürün alınabildi. Bazı tarlalara biçerdöver dahi girmedi. Sulu arazilerde ise 800-900 kilogramı bulan verimler söz konusu oldu ancak sulama imkanı olmayan çiftçilerimiz büyük zorluk yaşadı. Geçen yıl 2 milyon 200 bin ton olan buğday rekoltesinin bu yıl 1 milyon 800 bin tona düşeceğini tahmin ediyoruz. Arpa rekoltemiz geçen yıllarda 1 milyon 200 bin tondu. Bu yıl 850-900 bin ton civarında kalacak gibi görünüyor. Genel olarak buğdayda yüzde 10-15, arpada ise yüzde 25-30 rekolte kaybı bekliyoruz." diye konuştu.

        Kırkgöz, kuraklık gibi olağanüstü dönemlerde özellikle kıraç tarım yapan üreticilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        - "Kuraklık strese yol açtı"

        Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu da yağışların yıllık dağılımının kötü olduğunu, mart-nisan aylarında yeterli yağış alınamaması nedeniyle kıraç alanlardaki bitkilerde ciddi stres oluştuğunu ifade etti.

        Soylu, 1 Ekim ile 30 Mayıs arasında uzun yıllar ortalamasına göre Konya Ovası'na yüzde 40 daha az yağış düştüğünü belirterek, "Bu da doğrudan verimlere yansıdı. Kıraç alanlarda dekara 50 ile 150 kilogram arasında ürün alındı. Sulu alanlarda ise verimler fena değildi. Bu yıl bölgede buğday ve arpa rekoltesinde düşüş olacağını bekliyoruz." dedi.

        Sarayönü ilçesinde biçerdöver operatörlüğü yapan Sinan Tezcan da kuraklık nedeniyle birçok tarlaya biçim için girilmediğini anlattı.

        Tezcan, "Sulak alanlarda dekar başına 500 ila 900 kilogram ürün alınıyor ama kıraç yerler bu yıl çok zayıf kaldı. Bazı çiftçilerimizin tarlalarından 100 kilogram dahi çıkmadı. Bu şartlarda alınan her ürün için şükrediyoruz." diye konuştu.

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