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        Konya'da bir kadın komşusu tarafından tornavidayla yaralandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde komşusunu otobüs durağında tornavidayla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 12:38 Güncelleme: 24.07.2025 - 12:38
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        Konya'da bir kadın komşusu tarafından tornavidayla yaralandı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde komşusunu otobüs durağında tornavidayla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

        K.İ, Namık Kemal Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki otobüs durağında komşusu B.Y'yi tornavidayla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kadın, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay sonrası kaçan K.İ, polis ekiplerince yakalandı.

        Saldırı anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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