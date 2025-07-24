Beyşehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, yakınındaki bahçelere sıçramadan söndürüldü.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, yakınındaki bahçelere sıçramadan söndürüldü.
Huğlu Mahallesi Derebucak Caddesi üzerindeki Fatih İlkokulu karşısında yer alan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yakınlarda bulunan bahçelere ulaşmadan kısa sürede kontrol altına aldı.
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