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        Beyşehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, yakınındaki bahçelere sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 22:12 Güncelleme: 24.07.2025 - 22:12
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        Beyşehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, yakınındaki bahçelere sıçramadan söndürüldü.

        Huğlu Mahallesi Derebucak Caddesi üzerindeki Fatih İlkokulu karşısında yer alan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yakınlarda bulunan bahçelere ulaşmadan kısa sürede kontrol altına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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