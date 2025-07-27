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        Konya'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 12:11 Güncelleme: 27.07.2025 - 12:11
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        Konya'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        F.Ö. idaresindeki 44 LC 215 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolu Derebucak ilçesi yakınlarında Ahmet Ekizer'in (44) kullandığı bisiklete çarptı.

        Devrilen bisikletten savrulan Ekizer, ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekizer, sevk edildiği Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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