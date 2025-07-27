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        Orta Çağ ressamlarının tuvale aktardığı Lystra eserleri sergiye çıktı

        İNCİL'de Aziz Pavlus'un Hristiyanlığı yaydığı yer olarak bilinen Konya'nın Meram ilçesindeki Lystra Antik Kenti'ni anlatan Orta Çağ ressamlarının tuvale aktardığı eserlerin kopyaları 'Batı Dünyasında Lystra İmgesi Sergisi'nde sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 11:31 Güncelleme: 27.07.2025 - 11:35
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        Orta Çağ ressamlarının tuvale aktardığı Lystra eserleri sergiye çıktı
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        İNCİL'de Aziz Pavlus’un Hristiyanlığı yaydığı yer olarak bilinen Konya’nın Meram ilçesindeki Lystra Antik Kenti’ni anlatan Orta Çağ ressamlarının tuvale aktardığı eserlerin kopyaları ‘Batı Dünyasında Lystra İmgesi Sergisi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergide özellikle Aziz Pavlus ile paganlar arasında yaşananları resmeden İtalyan Rönesans sanatçısı Raphael'in eserlerinin kopyaları bulunuyor.

        Roma Dönemi’nde İmparator Augustus tarafından kurulan koloni kentlerinden biri olarak bilinen ve Meram ilçesinde Hatunsaray Mahallesi yakınında yer alan Lystra Antik Kenti’nin arkeolojik kazıları, geçen yıl başladı. İncil’de Aziz Pavlus’un Hıristiyanlığı yaymak için gerçekleştirdiği seyahatlerinde uğradığı kentler arasında adı geçen Lystra, Batı dünyası tarafından da ilgi görüyor. Orta Çağ ressamlarının tuvale aktardığı eserlerin kopyaları ‘Batı Dünyasında Lystra İmgesi Sergisi’ adı altında Tantavi Kültür Merkezi’nde sergilenmeye başlandı. Sergide, Aziz Pavlus ile paganlar arasında yaşananları resmeden İtalyan Rönesans sanatçısı Raphael'in eserlerinin kopyaları da bulunuyor.

        ‘BU ESERLERİ HERKESİN GÖRMESİ GEREKİR’

        Sergiyi ziyaret etmek için Ankara’dan geldiğini söyleyen emekli öğretmen Nurettin Taşçı, "Avrupa'nın çeşitli müzelerinde bulunan Lystra eserlerinin burada kopyalarının sergilenmesi çok güzel. Ankara'da duyup özellikle geldim. Bu eserleri herkesin görmesi gerekir, ama ben kimseyi göremedim. Fazla bir tanıtım da göremedim. Geldiğimizde de bir anlatan olması lazımdı. Eserleri sorabileceğimiz birini de bulamadık. Ben de fotoğraflarını çekip evde detaylı inceleyeceğim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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