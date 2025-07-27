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        Tartıştıkları kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradılar: 2 yaralı

        KONYA'da tartıştıkları kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan 2 arkadaş hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 22:31 Güncelleme: 27.07.2025 - 22:35
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        Tartıştıkları kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradılar: 2 yaralı
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        KONYA’da tartıştıkları kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan 2 arkadaş hastanede tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Merkez Meram İlçesi Melikşah Mahallesi Melikşah Caddesi üzerinde meydana geldi. Abdullah Talha Eren (18) ve arkadaşı Suriye uyruklu Mohamad Aıcha (18) cadde üzerinde yürürken henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle yaşadığı tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Eren ve Aıcha, kavga ettikleri kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden saçmalarla yaralanan Eren ve kolundan yaralanan Aıcha, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. İki arkadaşın durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis, olayın ardından kaçan ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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