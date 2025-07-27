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        Konya'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde yoldan çıkarak ekin tarlasına savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 15:09 Güncelleme: 27.07.2025 - 15:09
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        Konya'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Konya’nın Beyşehir ilçesinde yoldan çıkarak ekin tarlasına savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaza, Beyşehir - Konya kara yolu Çukurağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

        Konya yönüne seyir halinde olan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 ART 606 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ekin tarlasına savruldu.

        Kazada araç sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar O.G, R.Ö, M.O. ve A.S.A. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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