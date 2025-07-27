Konya'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kazada araç sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

Konya yönüne seyir halinde olan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 ART 606 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ekin tarlasına savruldu.

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