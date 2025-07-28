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        Konya'daki ahır ve samanlık yangınında 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde ahır ve samanlıkta çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 21:28 Güncelleme: 28.07.2025 - 21:41
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        Konya'daki ahır ve samanlık yangınında 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde ahır ve samanlıkta çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Saadetler Mahallesi'nde Lokman Yıldırım’a ait evin ahır ve samanlık kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Seydişehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

        Yangına müdahale eden ahır sahibi Lokman Yıldırım ile akrabası Sezer Çelik’in vücudunda yanıklar oluştu.

        Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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        Galeri
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