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        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir ilçesinde gıda üretim tesisleri ve işyerleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 16:15 Güncelleme: 28.07.2025 - 16:15
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Beyşehir ilçesinde gıda üretim tesisleri ve işyerleri denetlendi.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, gıda kontrol ekiplerince ilçede faaliyet gösteren gıda işyerleri ve üretim tesislerinde yapılan denetimlerde işletmelerin hijyen koşullarının, ürün ve malzeme saklama koşullarının, çalışanların kişisel hijyenlerinin, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğunun kontrol edildiği belirtildi.

        - Beyşehir'de saman balyası aktarımı yaparken düşen kişi yaralandı

        A.K. Doğanbey Mahallesindeki besihanede saman balyası aktarımı yaparken balyalardan birinin üzerine devrilmesi sonucu düşerek yaralandı.

        İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan A.K, acil serviste yapılan müdahale sonrasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        - Beyşehir'de apartmana giren yılan paniğe yol açtı

        Yeni Mahalle'de dış kapısı açık bırakılan apartmana giren yılanı fark eden daire sahipleri durumu itfaiyeye haber verdi.

        İhbar üzerine adrese bir ekip yönlendirildi.

        Merdiven altında hareketsiz bulunan yılan bir süre devam eden çalışmanın ardından yakalanarak doğaya bırakıldı.

        Yetkililer, yaşanan aşırı hava sıcaklıklarından dolayı apartman dış kapıları ve daire kapılarının açık bırakılmamasını öneriyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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