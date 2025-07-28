Sarayönü'nde çıkar yangında ağaçlar zarar gördü

Yangında bazı ağaçlar zarar görürken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olay sonrası bölgede soğutma çalışmaları yapıldı ve çevredeki vatandaşlara tedbirli olunması yönünde uyarılar yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sarayönü İtfaiye Amirliği ekipleri yangına hızla müdahale etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.