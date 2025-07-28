Bursa'da çıkan orman yangınlarına müdahale için Konya'dan destek ekip gönderildi

Yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını temenni eden Altay, "Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimiz, Bursa'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek için gece saatlerinde yola çıktı. Yangınla mücadelede sahada görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Bursa'da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek için bölgeye ekip gönderdi.

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