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        Seydişehir'de olta balıkçılığı festivali sona erdi

        Seydişehir Belediyesi, Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Doğa Hayatı Koruma Derneği (SOABDER) iş birliğiyle düzenlenen Seydişehir Uluslararası 3. Olta Balıkçılığı Festivali sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 13:07 Güncelleme: 28.07.2025 - 13:07
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        Seydişehir'de olta balıkçılığı festivali sona erdi
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        Seydişehir Belediyesi, Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Doğa Hayatı Koruma Derneği (SOABDER) iş birliğiyle düzenlenen Seydişehir Uluslararası 3. Olta Balıkçılığı Festivali sona erdi.

        Seydişehir'de, amatör ve sportif olta balıkçılığını tanıtmak, sevdirmek, doğayı korumak, balık avcılığının bilinçli olarak yapılmasını sağlamak amacı ile festivale, 35 farklı ilden 247 olta balıkçısı katılırken etkinlikte toplamda 1440 kişiye ev sahipliği yapıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı izinleri ve gözetimiyle gerçekleştirilen Seydişehir Uluslararası 3. Olta Balıkçılığı Festivalinde 134 adet tatlı su kefali yakalandı, tüm balıklar suya iade edildi. Yarışmada 55 santimetre olan en büyük balığı Mustafa Yavuz, 12 santimetre olan en küçük balığı Ali Tepeköy, en çok balığı Ahmet Alpaslan Doğance tuttu.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Kuğulu Tabiat Parkında düzenlenen festivalin Seydişehir tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

        Ustaoğlu, "Uluslararası olta balıkçılığı festivalimiz, bölgemizin en önemli festivalleri arasında yer alıyor. Seydişehir'in tanıtımı noktasında kültürel ve sportif faaliyetlerimize devam ederek ilçemizin turizm potansiyelini daha yükseklere çıkaracağız." dedi.

        Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, "Seydişehir farklı ve çeşitli etkinliklere ve sahipliği yapıyor. Çok güzel bir organizasyon emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Çeşitli etkinlikler ve eğlencenin düzenlendiği olta balıkçılığı festivalinde dereceye giren yarışmacılara ödülleri ilçe protokol üyeleri tarafından verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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