Sarayönü Devlet Hastanesi'nde kod alarmı tatbikatı yapıldı

Sarayönü Devlet Hastanesi’nde acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale sağlamak amacıyla "Mavi, Pembe ve Beyaz Kod" tatbikatları gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında ilk olarak "Mavi Kod" senaryosu uygulandı. Senaryo gereği bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine gelerek müdahalede bulundu.

"Pembe Kod" tatbikatında senaryoya göre hastaneye gelen bir kişi, fırsatını bulduğu anda odada bulunan bir çocuğu kucağına alarak kaçırdı. Durumu fark eden anne, bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine hastanede "Pembe Kod" alarmı devreye alındı. Güvenlik kameraları incelenerek eşkal belirlendi ve güvenlik ekipleri hastanenin tüm giriş-çıkışlarını kontrol altına aldı. Yapılan takip sonucunda çocukla birlikte kaçmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Çocuk ise sağ salim annesine teslim edildi.

"Beyaz Kod" tatbikatında da senaryoya göre bir hasta yakını, sağlık personeline sözlü ve fiziksel şiddet girişiminde bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine güvenlik ekipleri hızla olay yerine intikal ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi ve polise teslim etti.