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        Sarayönü Devlet Hastanesi'nde kod alarmı tatbikatı yapıldı

        Sarayönü Devlet Hastanesi'nde acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale sağlamak amacıyla "Mavi, Pembe ve Beyaz Kod" tatbikatları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 13:31 Güncelleme: 28.07.2025 - 13:31
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        Sarayönü Devlet Hastanesi'nde kod alarmı tatbikatı yapıldı
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        Sarayönü Devlet Hastanesi’nde acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale sağlamak amacıyla "Mavi, Pembe ve Beyaz Kod" tatbikatları gerçekleştirildi.

        Tatbikat kapsamında ilk olarak "Mavi Kod" senaryosu uygulandı. Senaryo gereği bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine gelerek müdahalede bulundu.

        "Pembe Kod" tatbikatında senaryoya göre hastaneye gelen bir kişi, fırsatını bulduğu anda odada bulunan bir çocuğu kucağına alarak kaçırdı. Durumu fark eden anne, bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine hastanede "Pembe Kod" alarmı devreye alındı. Güvenlik kameraları incelenerek eşkal belirlendi ve güvenlik ekipleri hastanenin tüm giriş-çıkışlarını kontrol altına aldı. Yapılan takip sonucunda çocukla birlikte kaçmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Çocuk ise sağ salim annesine teslim edildi.

        "Beyaz Kod" tatbikatında da senaryoya göre bir hasta yakını, sağlık personeline sözlü ve fiziksel şiddet girişiminde bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine güvenlik ekipleri hızla olay yerine intikal ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi ve polise teslim etti.

        Sarayönü Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Uzunay, "Bu tür çalışmalar, acil durumlarda doğru ve hızlı müdahale için büyük önem taşıyor. Hem hastalarımızın güvenliği hem de sağlık personelimizin korunması açısından vazgeçilmez bir hazırlık sürecidir. Personelimizin bu tür durumlara karşı hazırlıklı olması, hasta hizmetlerinde kaliteyi ve güvenliği artıracaktır." dedi.

        Tatbikatlar sırasında Sarayönü İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de uygulamayı yerinde gözlemleyerek bilgi aldı.

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