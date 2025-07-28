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        MÜSİAD, Konya Havalimanı ve Havayolu Ulaşımı Raporu hazırladı

        MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular ve yönetim kurulu üyeleri, Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk'ü ziyaret ederek, "Konya Havalimanı ve Havayolu Ulaşımı Değerlendirme Raporu"nu takdim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 13:17 Güncelleme: 28.07.2025 - 13:17
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        MÜSİAD, Konya Havalimanı ve Havayolu Ulaşımı Raporu hazırladı
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        MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular ve yönetim kurulu üyeleri, Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk'ü ziyaret ederek, "Konya Havalimanı ve Havayolu Ulaşımı Değerlendirme Raporu"nu takdim etti.

        Ulular, ziyarette, Konya’nın ihracat potansiyeli, sanayi altyapısı ve büyüme hızıyla Türkiye’nin yeni üretim merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

        Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden biri olduğunu aktaran Ulular, "Konya'nın ihracat yaptığı ülkelere yönelik direkt uçuş hatlarının artırılması büyük önem taşıyor. Mevcut sınırlı sefer sayısı, hem dış ticaretimizi hem de turizm potansiyelimizi olumsuz etkiliyor." diye konuştu.

        Irak, Rusya, Afrika ve Orta Doğu gibi stratejik pazarlara doğrudan uçuşların bulunmamasının ihracat verimliliğini düşürdüğünü ifade eden Ulular, bu durumun uluslararası rekabet gücünü de zayıflattığını dile getirdi.

        Ulular, fuarlar, turizm ve iş seyahatlerinde artan talebe rağmen sefer sayısının yetersizliğinin ulaşım altyapısının etkinliğini düşürdüğünü belirterek, dış hat uçuşlarının mevsimsel olmasının da uluslararası erişimi sınırladığını söyledi.

        Pegasus CEO'su Güliz Öztürk ile yapılan görüşmede, Konya'nın ticari ve lojistik ihtiyaçlarına uygun olarak yeni uçuş hatlarının değerlendirilmesi konusunda karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

        Ziyaretin ardından Ulular, önümüzdeki dönemde Konya'dan yeni uçuş hatlarıyla ilgili olumlu gelişmeleri paylaşmayı umduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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