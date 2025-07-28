MÜSİAD, Konya Havalimanı ve Havayolu Ulaşımı Raporu hazırladı

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular ve yönetim kurulu üyeleri, Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk'ü ziyaret ederek, "Konya Havalimanı ve Havayolu Ulaşımı Değerlendirme Raporu"nu takdim etti.

Ulular, ziyarette, Konya’nın ihracat potansiyeli, sanayi altyapısı ve büyüme hızıyla Türkiye’nin yeni üretim merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden biri olduğunu aktaran Ulular, "Konya'nın ihracat yaptığı ülkelere yönelik direkt uçuş hatlarının artırılması büyük önem taşıyor. Mevcut sınırlı sefer sayısı, hem dış ticaretimizi hem de turizm potansiyelimizi olumsuz etkiliyor." diye konuştu.

Irak, Rusya, Afrika ve Orta Doğu gibi stratejik pazarlara doğrudan uçuşların bulunmamasının ihracat verimliliğini düşürdüğünü ifade eden Ulular, bu durumun uluslararası rekabet gücünü de zayıflattığını dile getirdi.

Ulular, fuarlar, turizm ve iş seyahatlerinde artan talebe rağmen sefer sayısının yetersizliğinin ulaşım altyapısının etkinliğini düşürdüğünü belirterek, dış hat uçuşlarının mevsimsel olmasının da uluslararası erişimi sınırladığını söyledi.