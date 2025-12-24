Akşehir'de jandarmadan kaçak sigara operasyonları

Öte yandan bir ihbarı değerlendiren ekipler, Seyran Mahallesi'nde H.S. (30) ve O.E'ye (32) ait iş yeri ile araçta yapılan aramada 1880 makaron, 14 paket kaçak sigara, 14 paket elektronik sigara likiti ve 99 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirdi.

İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri Ş.Y. (55) yönetimindeki bir araçta arama yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.