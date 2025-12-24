Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Akşehir'de jandarmadan kaçak sigara operasyonları

        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 610 paket gümrük kaçağı sigara ve 1880 makaron ele geçirildi.

        Giriş: 24.12.2025 - 16:02 Güncelleme: 24.12.2025 - 16:02
        Akşehir'de jandarmadan kaçak sigara operasyonları
        İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri Ş.Y. (55) yönetimindeki bir araçta arama yaptı.

        Aramada, 610 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu.

        Öte yandan bir ihbarı değerlendiren ekipler, Seyran Mahallesi'nde H.S. (30) ve O.E'ye (32) ait iş yeri ile araçta yapılan aramada 1880 makaron, 14 paket kaçak sigara, 14 paket elektronik sigara likiti ve 99 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirdi.

        İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

