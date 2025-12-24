Habertürk
        Konya Haberleri

        Konyalı çocuklar üç ayların başlangıcını "şivlilik" geleneğiyle bayram havasında kutlayacak

        Konya'da her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklar, üç ayların başlangıcını "şivlilik" adı verilen şekerleme toplama geleneğiyle kutlamaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 14:44 Güncelleme: 24.12.2025 - 14:44
        
        

        Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek üç ayların maneviyatını yaşatmak, çocuklar arasında paylaşma ve dayanışma ruhunu artırmak için Konya'ya özgü bir gelenek olan şivliliğin güzel bir fırsat olduğunu bildirdi.

        Şivliliğin Konya'nın en güzel kültürel miraslarından biri olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

        "Şehrimiz için özel olan bugünlerin çocuklarımızın hafızalarında güzel hatıralar olarak yer etmesi amacıyla bu yıl da okullardaki öğrencilerimizi sevindirdik. 31 ilçemizde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı anaokulu ve ilkokullar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreşler, Diyanet'e bağlı 4-6 Yaş Kur'an kurslarında öğrenim gören 220 bin öğrencimize bu yıl da içinde şekerlemenin olduğu şivlilik hediyelerini dağıttık. Üç ayların başlangıcını çocuklarımızın sevinciyle karşılamak, bu geleneği yaşatmak bizler için çok kıymetli."

        Altay, özel beslenme gereksinimi olan öğrencileri de unutmadıklarını belirterek, "Glütensiz ve proteinsiz beslenmek zorunda olan 415 evladımıza da özel olarak hazırlanan şivlilik paketlerini ulaştırdık. Böylece tüm öğrencilerimizin bu özel geleneğe eşit şekilde katılmasını sağladık. Bu vesileyle tüm İslam aleminin ve Konyalı hemşehrilerimizin mübarek üç aylarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

        Öte yandan, geleneği yaşatmak adına 25-28 Aralık'ta Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Şivlilik Çocuk Bayramı" yarın başlayacak.

