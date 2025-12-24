Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, atıf performansında Türkiye'de 6. sırada

        Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ), YÖK 2025 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda yer alan verilere göre kurum adresli bilimsel yayınların aldığı atıf oranları esas alındığında ülke genelinde en yüksek etki değerine sahip üniversiteler arasında 6. sırada yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:55 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, atıf performansında Türkiye'de 6. sırada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ), YÖK 2025 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda yer alan verilere göre kurum adresli bilimsel yayınların aldığı atıf oranları esas alındığında ülke genelinde en yüksek etki değerine sahip üniversiteler arasında 6. sırada yer aldı.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK 2025 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda yer alan, 2024 yılı Web of Science (WoS) verileri, WoS tarafından taranan dergilerde yayımlanan kurum adresli bilimsel yayınların aldığı atıf oranlarını ortaya koydu.

        Buna göre KGTÜ, Türkiye'de atıf performansı en yüksek 6. üniversite oldu.

        Rapora göre aynı kategoride 1. sırada Çankaya Üniversitesi, 2. sırada Piri Reis Üniversitesi, 3. sırada İskenderun Teknik Üniversitesi, 4. sırada Sabancı Üniversitesi, 5. sırada Gebze Teknik Üniversitesi yer aldı.

        KGTÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, konuya ilişkin açıklamasında, genç ve dinamik bir üniversite olmasına rağmen kısa sürede ulusal ve uluslararası akademik çevrelerde güçlü görünürlük kazanan üniversitenin, özellikle bilimsel etkisi yüksek, referans verilen ve yön gösterici yayınlarıyla öne çıktığını vurguladı.

        Elde edilen başarının üniversitenin temel yaklaşımını yansıttığını belirten Turan, "Atıf performansı, bilimsel etkinin en somut göstergesidir. Üniversitenin Web of Science verilerine göre Türkiye’de ilk 10 içinde, 6. sırada yer alması, akademik kadromuzun niteliğini, araştırma kültürümüzü ve bilimsel üretime verdiğimiz önemi açıkça ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        6 suç kapsam dışı! Deprem suçları da eklendi!
        6 suç kapsam dışı! Deprem suçları da eklendi!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Yaşlı bakım merkezindeki dehşette sıcak gelişme!
        Yaşlı bakım merkezindeki dehşette sıcak gelişme!
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Epstein belgelerinde Trump'ın uçuş kayıtları dikkati çekti
        Epstein belgelerinde Trump'ın uçuş kayıtları dikkati çekti
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Kulu ilçesinde sis etkili oldu
        Kulu ilçesinde sis etkili oldu
        Kulu'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
        Kulu'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
        Diş hekimi adayları simülasyon merkezinde gerçek klinik deneyimi yaşıyor
        Diş hekimi adayları simülasyon merkezinde gerçek klinik deneyimi yaşıyor
        Karapınar'da tır ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
        Karapınar'da tır ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
        Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından
        Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından
        Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
        Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)