Kulu ilçesinde sis etkili oldu
Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Konya-Ankara kara yolu Kulu Kavşağı'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler araçlarının farlarını yakarak ilerledi.
Polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı, hasarlı trafik kazalarına müdahale etti.
Karayolları ekiplerinin bölgede buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptığı öğrenildi.
