        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Kulu ilçesinde sis etkili oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:57 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:57
        Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

        Konya-Ankara kara yolu Kulu Kavşağı'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler araçlarının farlarını yakarak ilerledi.

        Polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı, hasarlı trafik kazalarına müdahale etti.

        Karayolları ekiplerinin bölgede buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

