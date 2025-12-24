Diş hekimi adayları simülasyon merkezinde gerçek klinik deneyimi yaşıyor

SERHAT ÇETİNKAYA - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, Dijital Simülasyon Merkezi'nde gerçek klinik deneyimi yaşayarak, el becerisini ve tecrübesini artırıyor.

Doku, kemik, diş sertliği ve oluşabilecek komplikasyonları, insanda olduğu gibi birebir yansıtan yüksek gerçeklikli simülatörlerle uygulama yapan öğrenciler, mesleki donanımını ilerletiyor.

Merkez sayesinde öz güvenini de artıran öğrenciler, gerçek hastalardaki uygulamalarında yabancılık çekmeden müdahale becerisini ve tedavinin başarı oranını da üst seviyeye çıkarıyor.

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, AA muhabirine, kullandıkları simülatörlerin en önemli özelliğinin insan dokusu, ağız diş yapısı, alet ve malzeme hissiyatını gerçek gibi yansıtması olduğunu söyledi.

Tunçdemir, diş hekimliğindeki 8 ana bilim dalıyla ilgili tüm uygulamaların simüle edilebildiğini dile getirdi.

- "En önemlisi de birebir ağız içi dokuları simüle ediyor"

"Mesela anestezi yaparken yanlış bir sinire dokunduğunda cihaz uyarı veriyor. Uyarı verdiğinde öğretim üyesi tarafından öğrenci uyarılıyor. Bu anlamda öğrenciler eksiğini gideriyor, daha öz güvenli şekilde kliniğe çıkıyor. Dijital olarak alınan bütün ölçüler birebir uyuyor. En önemlisi de birebir ağız içi dokuları simüle ediyor. Mine ve dentin tabakasının, dokunun, hepsinin ayrı bir sertliği vardır. Bunların hepsi simüle edebiliyor. Öğrenci de burada öğrendiğini hasta üzerinde zorluk yaşamadan uygulayabiliyor."

Lisans öğrencileri dışında, uzmanlık eğitimi alan öğrencilerin de eğitim aldığını belirten Tunçdemir, "Öğrenciler bu cihazlar üzerinde anestezi yapabiliyor, implant uygulayabiliyor, çürük temizleyebiliyor. Kullanacağı freze boyutu, ayna boyutu, anestezi yapacaksa iğnenin ucunu, iğne uzunluğunu, kalınlığına kadar her şeyi kendisi ayarlıyor." dedi.

Yaşadıkları deneyimin tecrübelerine büyük katkı sağladığını, hazır şekilde gerçek uygulamalara başladıklarını anlatan Baykul, şunları kaydetti:

"Simülasyonda her detayı hissediyoruz. Mesela çürük temizliyorsak onun yumuşaklığını, dişte bir dolgu işlemi yapıyorsak onun derinliğini, kemikte implant için bir yuva açıyorsak onun sertliğini, diş çekiyorsak verdiğimiz kuvvetin karşılığını hissediyoruz. Hastayla çalışırken ne hissediyorsak, cihaz da aynı şekilde bize tepki veriyor. Bu anlamda gerçekçiliği çok yüksek."

Araştırma görevlisi Seda Sağoğlu ise kazandıkları deneyimin, teknik ve pratik açıdan daha güzel yol almalarını sağladığını vurguladı.

Sağoğlu, kazandıkları deneyimlerin daha başarılı tedaviler yapmalarına katkı sağladığını ifade etti.