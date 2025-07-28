İki aracın çarptığı Muhammet Enes ağır yaralandı; kaza kamerada

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Enes Bakır'a, F.C. yönetimindeki 42 TT 609 plakalı taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan Bakır, karşı şeritten gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 42 MB 0236 plakalı otomobilin altında kaldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bakır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.