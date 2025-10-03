Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 14:23 Güncelleme: 03.10.2025 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas ve taktik çalıştı.

        Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Uçar, ligde her maçın zor olduğunu söyledi.

        Farklı sonuçların alındığı ligde bu hafta Kasımpaşa ile karşılaşacaklarına değinen Uçar, "Zor bir maç bekliyor. İçerde, dışarda kiminle oynarsak oynayalım kurguladığımız oyunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bu maçta öyle olacak. Genel olarak hazırlıklarımız iyi geçiyor, moralimiz yerinde. Hafta sonu taraftarımızı mutlu edecek bir netice ve moralle milli araya girmek istiyoruz." dedi.

        Yeşil beyazlı orta saha oyuncusu Melih İbrahimoğlu da Kasımpaşa maçına iyi hazırlandıklarını belirterek "Taraftarımızı mutlu etmek için bu hafta da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Kazanmak üzere çalışıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anneannesi ile teyzesini benzinle ateşe vermişti! İşte caninin akıl sağlığı!
        Anneannesi ile teyzesini benzinle ateşe vermişti! İşte caninin akıl sağlığı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Babayı öldürdü, oğlunu ağır yaraladı... 'Saygısızlık' cinayeti!
        Babayı öldürdü, oğlunu ağır yaraladı... 'Saygısızlık' cinayeti!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        Sosyal konutta detaylar belli oldu
        Sosyal konutta detaylar belli oldu
        "AVM ve zincir marketler haftada 1 gün tatil edilmeli"
        "AVM ve zincir marketler haftada 1 gün tatil edilmeli"
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Trump: Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız
        Trump: Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar

        Benzer Haberler

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan "Küresel Sumud Filo...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan "Küresel Sumud Filo...
        Bakan Kurum: İnsanlığın ortak vicdanına yapılan barbar saldırıyı lanetliyor...
        Bakan Kurum: İnsanlığın ortak vicdanına yapılan barbar saldırıyı lanetliyor...
        Konya'da Gazze için yardım kampanyası belediye başkanının maaş bağışıyla ba...
        Konya'da Gazze için yardım kampanyası belediye başkanının maaş bağışıyla ba...
        Konya'da işçi servisi ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Konya'da işçi servisi ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Seydişehir'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor
        Seydişehir'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor