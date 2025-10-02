Habertürk
        Konya'da işçi servisi ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde işçi servisiyle çarpışan motosikletin alev alması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 18:22 Güncelleme: 02.10.2025 - 18:44
        Konya’nın Beyşehir ilçesinde işçi servisiyle çarpışan motosikletin alev alması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

        O.T’nin (18) kullandığı 42 AZM 980 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen F.Ü. idaresindeki 42 B 6090 plakalı işçi servisi, Beyşehir-Isparta kara yolunda bulunan akaryakıt istasyonu yakınlarındaki kavşakta çarpıştı.

        Kazada çarpışmanın etkisiyle devrilerek alev alan motosikletten savrulan sürücü ile arka koltukta oturan T.S. (22) yaralandı.

        İstasyon çalışanları, yangın söndürme tüpüyle motosikletteki yangını söndürdü.

        Biri ağır iki yaralı, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

