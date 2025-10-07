Konya'da hastane sınıfı ve hastane anaokulunun açılışı yapıldı

Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisinde kurulan Hastane Sınıfı ve Hastane Anaokulunun açılışı gerçekleştirildi.

NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, hastaneye açılan sınıf ve anaokulunun, çocuklar için hayırlı olmasını diledi.

Anne sütünün çocuklar için önemli olduğunu dile getiren Küçükkendirci, şunları kaydetti:

"Anneleri emzirmeye teşvik amaçlı bu tarz polikiliniklerle ve onları eğitmek için sağlık personellerimize ihtiyaç var. Hastane sınıfımızda çocuk hematoloji ve onkoloji bölümümüzde tedavi alan, uzun süre yatışla bu tedavileri tamamlamaya çalışan çocuklarımızın, örgün eğitimden uzak kalmamaları adına yapmış olduğumuz bir çalışmaydı. Çocuklarımız tedavi alırken, yoğunluktan onları uzaklaştırarak eğitimle birlikte kafalarının dağılmasını etkinliklerle sağlamayı amaçlıyoruz."

Küçükkendirci, Gazze'deki çocukların da zor şartlar altında, sağlık sorunları yaşadıklarını belirterek, "Bu çocuklarımızda bu katliamdan bir an önce kurtulsunlar, bu soykırım sona ersin. Dünyanın gündeminde olan ve çocukların açlıkla mücadele ettiği, eğitimi de asla göremedikleri bir süreç yaşıyoruz. Dünyaya seslenerek, oradaki çocukların sağlık ve eğitime kavuşmalarını temenni ediyoruz." dedi.