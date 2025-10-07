Konya'da "Genişletilmiş Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı

Konya Valisi İbrahim Akın, kentteki asayiş ve güvenlik durumuna ilişkin toplantı düzenledi.

Vali Akın, "Genişletilmiş Asayiş ve Güvenlik Toplantısı"nın ardından İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul'un katılımıyla Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, yeni eğitim-öğretim yılında, çocukların okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzluğun engellenmesi için denetim faaliyetlerini titizlikle sürdürdüklerini, emniyet ve jandarma tarafından 7 bin 120 okul servisinin denetlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan Akın, "Ocak 2025 itibarıyla Konya'da 17 bin 429 kişi doğum yardımından yararlanmıştır. Çiftlerimizin evlilik hayatına bilinçli şekilde adım atabilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen evlilik öncesi eğitim programları kapsamında 154 eğitim gerçekleştirilmiş, 4 bin 356 kişiye ulaşılmıştır." dedi.

Vali Akın, havaların soğumasıyla birlikte, sobalı ve katı yakıt kullanılan evlerde vatandaşların karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tedbirli olmaları gerektiğine değindi.

Emniyet ve jandarma birimlerince, son 9 ayda suç ve suçlularla mücadele kapsamında ortaya çıkan verileri de paylaşan Akın, "Terörle mücadele kapsamında 132 operasyon icra edilmiş, gözaltına alınan 200 şüpheliden, 43'ü tutuklanırken, 120'si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Asayiş suçları yönünden, bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam olay sayısında yüzde 17 oranında azalma sağlanmıştır. Kişilere karşı işlenen suçlarda ise yüzde 7 oranında azalma kaydedilmiştir." diye konuştu. Akın, üzerinde hassasiyetle çalıştıkları aranan şahısların yakalanması konusunda ise 6 bin 20 şüphelinin yakalandığını, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde de 1582 tabanca, 1000 kurusıkı tabanca, 1418 av tüfeği ve 5 uzun namlulu tüfek olmak üzere toplam 4 bin 165 yasa dışı silah ele geçirildiğini, 4 bin 406 şüpheli hakkında işlem yapıldığını aktardı. - Kentte 5 organize suç örgütü çökertildi Organize suç örgütlerine yönelik çalışmalar sonucunda ise 86 operasyon gerçekleştirildiğini vurgulayan Akın, "Bu kapsamda 340 şüpheli gözaltına alınmış, 154 zanlı tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 84 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verilmiştir. Operasyonlar neticesinde, 5 organize suç çetesi çökertilirken 38 milyon 600 bin lira değerinde mal varlığına el konulmuştur." şeklinde konuştu.