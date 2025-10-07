Konya'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

H.Y. idaresindeki 07 AAR 045 plakalı kamyonet ile K.G. yönetimindeki 68 MZET 003 plakalı tır, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Akçabelen Mahallesi kavşağı yakınlarında çarpıştı.

