        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 22:59 Güncelleme: 07.10.2025 - 22:59
        Konya'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        H.Y. idaresindeki 07 AAR 045 plakalı kamyonet ile K.G. yönetimindeki 68 MZET 003 plakalı tır, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Akçabelen Mahallesi kavşağı yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyonetin sürücüsü H.Y’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan tır sürücüsü K.G. ile yolcu K.E. ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

