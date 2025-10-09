Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da sulama tankerinin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

        Konya'da sulama tankerinin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 20:19 Güncelleme: 09.10.2025 - 20:27
        Konya'da sulama tankerinin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
        Konya'da sulama tankerinin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi.

        Merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde R.Ü'nün kullandığı 42 AER 243 plakalı kamyon, bisikletiyle ilerleyen Enis Şimşek'e (46) çarptı.

        İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

