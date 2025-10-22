Habertürk
        Konya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Konya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 10:11 Güncelleme: 22.10.2025 - 10:11
        Konya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Ağılbaşı Mahallesindeki müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

