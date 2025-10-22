Konya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ağılbaşı Mahallesindeki müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
