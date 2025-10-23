Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya'da kamyonda ölü bulunan kişinin yapılan ön otopsisinde şüpheli duruma rastlanmadı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde kamyonda ölü bulunan Hasan Fehmi Kara'nın yapılan ön otopsisinde şüpheli bir duruma rastlanmadığı öğrenildi.

        23.10.2025 - 16:30
        Konya'da kamyonda ölü bulunan kişinin yapılan ön otopsisinde şüpheli duruma rastlanmadı
        Konya'nın Selçuklu ilçesinde kamyonda ölü bulunan Hasan Fehmi Kara'nın yapılan ön otopsisinde şüpheli bir duruma rastlanmadığı öğrenildi.

        Kara'nın cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı.

        Cihanbeyli ilçesine götürülen cenaze, kılınan namazının ardından Atçeken Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Bir süredir diyaliz tedavisi gördüğü öğrenilen Kara'nın ön otopsi raporunda ise herhangi bir darp, cebir, kesici veya delici bir alet izine rastlanmadığı belirtildi.

        Selçuklu ilçesindeki sanayi bölgesinde park halindeki kamyonda hareketsiz halde bir kişinin olduğunu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermiş, hayatını kaybeden kişinin, sosyal medyada "Hasan Abi" olarak da tanınan Hasan Fehmi Kara (42) olduğu tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

