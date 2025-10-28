Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya Valisi Akın'dan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Konya Valisi İbrahim Akın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 10:54 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:54
        Konya Valisi Akın'dan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Konya Valisi İbrahim Akın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Akın yayımladığı mesajında, 29 Ekim1923'ün, milletin yeniden doğduğu, Cumhuriyet'in ilan edildiği gün olduğunu belirtti.

        Yüzyıllarca üç kıtaya adaletle hükmeden şanlı ecdadın, savaşların yorgunluğu ve iç karışıklıkların ağırlığı altında zayıflamış, aziz yurdun dört bir yanında işgal kuvvetlerinin ayak seslerinin duyulduğunu ifade eden Akın, şunları kaydetti:

        "Milletimiz, karanlığın en derin noktasında adeta küllenmiş bir köz gibiydi. Ancak 19 Mayıs 1919 sabahı, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışıyla birlikte bu küllerin altından Türk milletinin iradesi yeniden alevlendi. Ardından Erzurum ve Sivas kongrelerinde vatanın kaderine sahip çıkan yürekler birleşti, işgale karşı cephelerde, Anadolu'nun her köşesinde istiklal uğruna toprağa düşen ecdadımızın canlarıyla destanlar yazıldı. Umutsuzluğun yerini inanç, dağılmışlığın yerini dayanışma aldı. İşte bu diriliş, Cumhuriyet'in temellerini atan büyük bir uyanışın adı oldu. Bu uyanış, hürriyeti karakterinin özüne işleyen bir Türk milletinin yeniden doğuşuydu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Milli Mücadele, 29 Ekim 1923'te 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.' sözüyle taçlanarak Cumhuriyet'in ilanıyla yeni bir devri başlattı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daim olmasını temenni ediyor, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

