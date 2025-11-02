Akşehir'de kaçak sigara operasyonu

Yapılan aramada bir sigara dolum makinesi ele geçirildi. B.E. ve G.E. gözaltına alındı. Yanan malzemelerle birlikte dolum makinesine de el konuldu.

Operasyonda, polis ekipleri, B.E'nin eşi G.E'nin tandır adı verilen ocakta tütün, makaron ve doldurulmuş sigaraları yakmaya çalıştığını gördü. Ekipler yanan malzemeleri söndürerek evde arama yaptı.

İlçenin Doğrugöz Mahallesi'nde ekiplerin yaptıkları istihbari çalışmaları sonucunda B.E. isimli şüphelinin evinde gümrük kaçağı tütün ve makaron bulundurduğunu tespit edildi.

Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.