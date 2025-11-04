Habertürk
        Teknik direktör Recep Uçar'dan veda mesajı:

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor ile yolları ayrılan teknik direktör Recep Uçar, kente işlerini iyi yapmanın huzuruyla veda ettiklerini kaydetti.

        04.11.2025 - 15:53
        Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, Konyaspor'da geçirdiği süreci değerlendirdi.

        TÜMOSAN Konyaspor ile 1 Kasım 2024'te başlayan birlikteliğin dün sona erdiğini anımsatan Uçar, şunları kaydetti:

        "Yeşil-beyazlı kulüple yolumuzun kesiştiği ilk günden bugüne kadar ben ve ekibim, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Öncelikle iki sezon önce, son hafta ligde kalmanın verdiği stresli günleri camiaya tekrar yaşatmadık. Bu başarıyı Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final oynayarak taçlandırdık. TÜMOSAN Konyaspor'u bugün gelinen noktada, sezon başı belirlenen hedefe uygun bir şekilde, hiç de küçümsenmeyecek bir konumda, 14 puanla 8. sırada bırakıyoruz. Sonuçta ekibimle birlikte sevinciyle üzüntüsüyle yaklaşık 1 yıl geçirdiğimiz Konya'dan ayrılıyoruz."

        Uçar, mesajında, taraftara, yöneticilere ve kulüp personeline teşekkür ederek, "Kıymetli futbolcularımıza fedakarlıkları ve iyi niyetli mücadelelerinden dolayı minnettarım. Onlarla geçirdiğim güzel günleri hiçbir zaman unutmayacağım. Nihayetinde ben ve ekibim bu güzel şehre, işimizi iyi yapmanın verdiği iç huzurla veda ediyoruz. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

