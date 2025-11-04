Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Milli Savunma Bakanı Güler, Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 8'inci Konya Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları programına katılmak üzere geldiği Konya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 17:41 Güncelleme: 04.11.2025 - 17:41
        Milli Savunma Bakanı Güler, Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 8'inci Konya Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları programına katılmak üzere geldiği Konya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ziyarette bulundu.

        Güler, Konya Valiliğini ziyaretinin ardından beraberinde Vali İbrahim Akın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ile Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da incelemelerde bulundu.

        Taş Bina'da yer alan Dijital Tanıtım Ofisi'nde "Kültürel Mozaik, Yaşayan Kültür, Tarihe Açılan Kapılar, Benim Şehrim, GoKonya ve Tarih" odalarını gezen Güler, kentin tarihi ile tarım, sanayi, ticaret ve turizm gibi dinamiklerine ilişkin bilgi aldı.

        Güler daha sonra beraberinde Bakan Yardımcısı Musa Heybet ile Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ve Konya protokolü ile bir süre görüştü.

