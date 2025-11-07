Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ahmet Ş. idaresindeki 42 AKV 221 plakalı otomobil, Kadınhanı-Polatlı kara yolunun 27. kilometresi Atlantı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Ahmet Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Hasan Hüseyin Ş, Mustafa D. ve Kadir K. Kadınhanı Refik Saime Koyuncu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.