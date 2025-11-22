Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da Büyükşehir Belediyesi 30 bin öğrenciye burs verecek

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ailesi Konya'da ikamet eden lisans düzeyindeki 30 bin öğrenciye eğitim desteğinde bulunacaklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 11:45 Güncelleme: 22.11.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da Büyükşehir Belediyesi 30 bin öğrenciye burs verecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ailesi Konya'da ikamet eden lisans düzeyindeki 30 bin öğrenciye eğitim desteğinde bulunacaklarını duyurdu.

        Altay, yazılı açıklamasında, öğrencilerin fırsat eşitliği içinde yetişmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

        Gençlerin hayallerine ulaşabilmeleri amacıyla eğitime verdikleri desteği bir görev değil, gönülden bir sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

        "Bildiğiniz gibi ilkokul 1'den lise son sınıfa kadar olan öğrencilerimiz ile üniversiteye hazırlanan gençlerimize eğitim desteğinde bulunuyoruz. Şimdi ise bunlara ilave olarak ailesi Konya'da ikamet eden lisans düzeyindeki 30 bin öğrencimize eğitim desteğinde bulunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemizin web sitesi üzerinden yapılacak başvurular sonrası şartları sağlayan öğrencilerimizin hesaplarına şubat ve mayıs aylarında 5 bin liralık iki eşit taksitte, toplam 10 bin lira ödeme yapacağız. Burs desteğimizin tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin geleceği olan gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

        Öğrenciler, "egitimdestekleri.konya.bel.tr" adresinden 21 Kasım ile 31 Aralık tarihlerinde başvuru yapabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        G20 Zirvesi başladı: Trump zirvede yok
        G20 Zirvesi başladı: Trump zirvede yok
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Başkan Altay'dan ailesi Konya'da ikamet eden üniversite öğrencilerine müjde
        Başkan Altay'dan ailesi Konya'da ikamet eden üniversite öğrencilerine müjde
        Konyalı kadınlar, bisiklet kullanmayı öğreniyor
        Konyalı kadınlar, bisiklet kullanmayı öğreniyor
        Ebelik öğrencileri el becerilerini dikiş nakışla geliştiriyor
        Ebelik öğrencileri el becerilerini dikiş nakışla geliştiriyor
        Bizans döneminden günümüze uzanan Şeytan Köprüsü
        Bizans döneminden günümüze uzanan Şeytan Köprüsü
        Konya'da şarampole devrilen kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi
        Konya'da şarampole devrilen kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi
        Konya'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Konya'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı