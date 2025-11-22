Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Ebelik öğrencileri el becerilerini dikiş nakışla geliştiriyor

        ABDULLAH DOĞAN - Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde yürütülen TÜBİTAK destekli projede ebelik öğrencilerine epizyotomi (doğum kesisi işlemi) ve enjeksiyon gibi uygulamalarda el becerisini artırmak için etamin (dikiş-nakış) eğitimi veriliyor.

        Giriş: 22.11.2025 - 11:07 Güncelleme: 22.11.2025 - 11:07
        Ebelik öğrencileri el becerilerini dikiş nakışla geliştiriyor
        ABDULLAH DOĞAN - Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde yürütülen TÜBİTAK destekli projede ebelik öğrencilerine epizyotomi (doğum kesisi işlemi) ve enjeksiyon gibi uygulamalarda el becerisini artırmak için etamin (dikiş-nakış) eğitimi veriliyor.

        Selçuk Üniversitesinde TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında ebelik bölümü üçüncü sınıf öğrencilerine haftada bir saat etamin dersi veriliyor.

        Dönem boyunca dersi alan öğrencilerin motor becerilerinin belirgin şekilde geliştiği gözlendi.

        Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Erkal Aksoy, AA muhabirine, proje fikrinin yüksek lisans öğrencisinin çalışmasından çıktığını söyledi.

        Öğrencilerin el becerisinin daha az olduğunu gözlemlediklerini belirten Aksoy, "Gençler arasında geleneksel uygulamalar artık yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Gençlerde telefon kullanımı çok fazla, bu da el becerilerini azaltıyor. Ebelik bölümündeki uygulamalı işlerimiz genelde el becerisi gerektiriyor. Epizyotomi, enjeksiyon uygulamaları gibi başka birçok uygulamada el becerisini kullanıyoruz." diye konuştu.

        - "İki grup arasında gözleme dayalı fark var"

        Aksoy, proje kapsamında iki gruba ayrılan 110 öğrenciden yarısının aldığı bu derste önemli bulgulara rastladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Klinik uygulamaya giden öğrencinin eline iğne batabiliyor. Beceri ihtiyacımız vardı. Öğrencilere el becerisini geliştirmek için etamin öğretmek istedik. TÜBİTAK'a başvurduk ve destek aldık. Epizyotomi uygulaması yapmamış öğrencileri seçtik. Daha önce hiç sütur atmadılar (dikiş), bilmiyorlar. Bu gruba etamin uygulaması yaptırdık. Diğer gruba ise hiçbir şey yapılmadı. İki grup arasında da karşılaştırmalarımız devam ediyor. Veri toplamaya devam ediyoruz. İki grup arasında gözleme dayalı fark var. Aynı zamanda öğrencilerin stres ve motivasyonunu da değerlendirdik. Bunları da araştırmamızın sonuçlarına ekleyeceğiz."

        - Öğrencilerin el becerileri gelişiyor

        Bu eğitimin ebelik öğrencilerinin doğumda kullanacakları motor becerilerini geliştirmek amacıyla verildiğini anlatan Aksoy, "Öğrencilerin stresinin azaldığını görebiliyoruz. Ayrıca el becerileri daha fazla gelişti yani iğne tutma ve kullanılan setleri kavrama açısından daha becerikli hale geldiler." ifadelerini kullandı.

        Ebelik üçüncü sınıf öğrencisi Adile Aksoy da etamine daha önce ilgisinin olmadığını dile getirerek, "Derste hocalarımız öğretti. Bizim dikiş atmamızı da kolaylaştırdı. Şimdi doğum kesisi işlemi uygulamasını daha kolay atabiliyoruz. Stresli de değil." dedi.

        Öğrencilerden Zehra Suna da haftada bir aldıkları sanat dersinin keyifli geçtiğini ifade ederek, "El motor becerilerimizi geliştiriyor, dikiş atarken pratiklik kazandırıyor. Bu derste yaptığımız ürünleri de kermeste sergileyeceğiz." diye konuştu.

