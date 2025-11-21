Konyaspor, 24 Kasım nedeniyle öğretmenlere ücretsiz bilet tanımlayacak

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Hayatımıza değer katan öğretmenlerimizi, evimizde misafir ediyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde oynayacağımız Hesap. com Antalyaspor maçında öğretmenlerimize ücretsiz bilet tanımlaması yapılacaktır. Karşılaşmayı stadyumda izleyecek öğretmenlerimizin, 24 Kasım Pazartesi günü saat 17.30'a kadar öğretmen kimlik kartlarıyla Stadyum Passolig Gişesi'ne müracaat etmeleri önemle rica olunur. Başvuru öncesinde Konyaspor Passolig kartının güncel olmasına dikkat edilmelidir. Biletler, Beysu Batı Alt tribününden tanımlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

