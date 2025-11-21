Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü Hesap.com Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, 8'e 8 oyunun ardından turnuva maçıyla sona erdi.
Antrenmana, milli takımlardan dönen Deniz Ertaş, Melih Bostan ve Enis Bardhi de katıldı.
