        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 14:55 Güncelleme: 21.11.2025 - 14:55
        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü Hesap.com Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, 8'e 8 oyunun ardından turnuva maçıyla sona erdi.

        Antrenmana, milli takımlardan dönen Deniz Ertaş, Melih Bostan ve Enis Bardhi de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

