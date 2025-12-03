Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        229 kilometre hızla eşinin ölümüne neden olan sürücüye "caydırıcı ceza" istiyor

        ALEYNA KARTAL - Konya'da 229 kilometre hızla kırmızı ışıkta bekleyen araca çarparak kazaya neden olan sürücü hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması, olayda öğretmen eşini kaybeden Kadriye Başak Külcü'yü azda olsa teselli etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:04
        229 kilometre hızla eşinin ölümüne neden olan sürücüye "caydırıcı ceza" istiyor
        İki çocuk annesi biyoloji öğretmeni Kadriye Başak Külcü (40), 3 Ekim'deki trafik kazasında eşi Mevlüt Külcü'yü kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yüreğinde yaşıyor.

        Çocuklarına sarılarak acısını bastırmaya çalışan Külcü, 229 kilometre saat hızla kırmızı ışıkta bekleyen eşinin aracına çarpan sürücü hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasını buruk sevinçle karşıladı.

        - "Ben bu acıları yaşadım, hiçbir çocuk, hiçbir anne bu sorulara maruz kalmasın"

        Yaşananları ve iddianameyi AA muhabirine değerlendiren Külcü, eşinin ölümünden sonra çok zor günler geçirdiklerini söyledi.

        Adeta eşiyle kendisinin de öldüğünü anlatan Külcü, yeni bir güne başlamanın, o günü bitirmenin kendisini için çok zor olduğunu dile getirdi.

        Yaşanılan kazada kendilerini teselli edebilecek hiçbir şey bulunmadığını vurgulayan Külcü, "Çocuklarla bu süreci atlatıyor olmak daha da zor. Kendi acınızı yaşayamayıp, çocukları da hayata karşı motive etmeniz gerekiyor. Çocuklarım bu durumu yeni algılamaya başladı. Oğlum bana, 'Baba kelimesini artık kullanamayacak mıyım, söyleyemeyecek miyim?' diye soruyordu. O da artık babasının gelmeyeceğini anladı. Ben bu acıları yaşadım, hiçbir çocuk, hiçbir anne bu sorulara maruz kalmasın." diye konuştu.

        - "Umarım çıkacak olan karar içimizi rahatlatan karar olur"

        Hazırlanan iddianameye değinen Külcü, sanığın olası kasttan yargılanacak olmasının gönülleri rahatlatan bir karar olduğunu ifade etti.

        Sanığa en üst sınırdan ceza istendiğine dikkati çeken Külcü, dava sonunda "adalet yerini buldu" diyebilecekleri bir karar çıkmasını beklediklerini bildirdi.

        Külcü, öğrencilerine ders anlatırken iddianameden haberdar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "İçimizden geçen de buydu. Davanın bu şekilde açılıyor olması bize buruk bir sevinç yaşattı. Eşimle cinayet kelimesini yan yana hiç koymadım, yakıştıramadım. Ama maalesef kazada bir vefat var. Mahkemeden çıkacak olan karar bizim yaşadıklarımızı ve kaybettiklerimizi telafi etmeyecek. Umarım bütün süreçler tamamlandığında çıkacak olan karar içimizi rahatlatan karar olur. Mahkemeden çıkacak karar, bu tür kazaya karışma potansiyeli olanları engelleyecek, masum insanların canının yanmaması için caydırıcı olacaktır. Üst sınırdan verilecek ceza, en azından bizim yaşadığımız şeyleri başkaları yaşamaması açısından içimizi rahatlatacak."

        Bu olayın yaşanma ihtimali olan diğer olaylara da örnek olması gerektiğine işaret eden Külcü, bu süreçte kendilerine destek olmaya çalışan herkes gibi mahkemeden çıkacak sonucu bekleyeceklerini sözlerine ekledi.

        - Kaza ve iddianamede

        İsmail A. (42) yönetimindeki 42 AIT 900 plakalı otomobil, Meram ilçesinde Antalya çevre yolundaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü (40) idaresindeki 42 BT 341 plakalı araca arkadan çarpmıştı. Külcü'nün hayatını kaybettiği kazada yaralanan İsmail A, Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı. Sanık hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kabul ettiği iddianamede, şunlar kaydedilmişti:

        "Olası kast değerlendirmesi ışığında, sanığın kaza öncesinde iki defa kırmızı ışık ihlali yaptığı ve aracı mahal şartlarının oldukça üzerinde hızla kullandığı sırada tanık Y.F.E. ile telefon görüşmesi yaptığı görülüyor. Kaza anında ise kamera görüntülerine göre sanık, 229 kilometre saat hızla frene basmadan, yahut herhangi bir önleyici tedbir almadan, şehir içi trafikte kırmızı ışıkta başka araçların bekleme yapacağını öngörmesine rağmen kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarparak maktulün ölümüne neden oldu. Sanığın üzerine atılı suçu olası kastla işlediği tüm soruşturma dosyası kapsamında anlaşılmaktadır."

