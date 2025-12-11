Konya'da silahlı kavgada bir kişi öldü
Konya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.
Gökhan D. (23), merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen Yılmaz I. (30) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan D, yanında bulunan tabancayla Yılmaz I'ya ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Yılmaz I'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Gökhan D, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
