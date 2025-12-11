Habertürk
Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya'da silahlı kavgada bir kişi öldü

        Konya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 16:06 Güncelleme: 11.12.2025 - 16:06
        Konya'da silahlı kavgada bir kişi öldü
        Konya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

        Gökhan D. (23), merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen Yılmaz I. (30) ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan D, yanında bulunan tabancayla Yılmaz I'ya ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Yılmaz I'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Gökhan D, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

