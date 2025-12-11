Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da dükkan sahibini öldüren kiracı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

        Konya'da kiracısı olduğu dükkanın sahibini av tüfeğiyle öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 16:56 Güncelleme: 11.12.2025 - 16:56
        Konya'da dükkan sahibini öldüren kiracı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
        Konya'da kiracısı olduğu dükkanın sahibini av tüfeğiyle öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Harun Ç. ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

        Söz verilen Harun Ç, dükkan sahibi maktul Muammer Dutar ile aralarında hiçbir problem olmadığını, kendisine büyü yapıldığı için suçu bilmeden ve istemeden işlediğini öne sürdü.

        İddia makamı duruşmada açıkladığı mütalaasında, "Olayla ilgili toplanan deliller neticesinde sanığın olaydan önce ev sahibi olan maktul Muammer Dutar ve komşu esnaf dükkan sahiplerinin kendisine büyü yaptırıp kötülük yapacakları zannıyla içerisinde bulunduğu psikolojik halin varlığı neticesinde olaydan bir gün önce kendisine ait ruhsatsız av tüfeğini iş yerine saklayıp bir gün sonra da iş yerine gelen maktulü çok kısa bir süre içerisinde vurup öldürme şeklinde tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verdi.

        Sanığın eylemini "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

        - Olay

        Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Hatip Caddesi üzerinde dönercilik yapan Harun Ç, 13 Nisan'da iş yerine gelen dükkan sahibi Muammer Dutar'ı av tüfeğiyle vurup olay yerinden uzaklaşmış, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

