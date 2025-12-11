Konya'da dükkan sahibini öldüren kiracı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Konya'da kiracısı olduğu dükkanın sahibini av tüfeğiyle öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Harun Ç. ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Söz verilen Harun Ç, dükkan sahibi maktul Muammer Dutar ile aralarında hiçbir problem olmadığını, kendisine büyü yapıldığı için suçu bilmeden ve istemeden işlediğini öne sürdü.

İddia makamı duruşmada açıkladığı mütalaasında, "Olayla ilgili toplanan deliller neticesinde sanığın olaydan önce ev sahibi olan maktul Muammer Dutar ve komşu esnaf dükkan sahiplerinin kendisine büyü yaptırıp kötülük yapacakları zannıyla içerisinde bulunduğu psikolojik halin varlığı neticesinde olaydan bir gün önce kendisine ait ruhsatsız av tüfeğini iş yerine saklayıp bir gün sonra da iş yerine gelen maktulü çok kısa bir süre içerisinde vurup öldürme şeklinde tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verdi.