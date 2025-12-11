Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        19 yıl sonra çözülen cinayete ilişkin yargılanan çiftin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

        Konya'da 19 yıl önce genç bir kadının öldürülmesine ilişkin bir çiftin yargılandığı davada esasa ilişkin son görüşünü açıklayan savcı, sanıkların ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        11.12.2025 - 16:46
        19 yıl sonra çözülen cinayete ilişkin yargılanan çiftin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
        Konya'da 19 yıl önce genç bir kadının öldürülmesine ilişkin bir çiftin yargılandığı davada esasa ilişkin son görüşünü açıklayan savcı, sanıkların ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan Adem S. (50) ve eşi Havva S. (50) ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada söz verilen Adem S, olay günü gönül ilişkisi yaşadığı maktul Yeter Öztürk (25) ile tartıştıklarını söyledi.

        Maktule doğru cam şişe fırlattığını ancak öldürme kastıyla hareket etmediğini öne süren Adem S, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

        Sanık Havva S. de "Benim olayla bir alakam yoktur. Beraatimi isterim." beyanında bulundu.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların maktulü öldürmeyi planladığının, olay yerine maktulü bağlamak için götürdükleri kelepçeden ve delil bırakmamak için götürdükleri şeffaf eldivenlerden tespit edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Maktulü olaydan önce arayarak nerede olduğunu tespit edip yanlarına çağırmaları ve sanıkların kendi içerisinde ve birbirleriyle çelişkili beyanları da nazara alındığında maktulü öldürme hususunda anlaşan ve eylemlerini tasarlayan sanıkların iştirak iradesiyle hareket ettikleri anlaşılmıştır."

        Mütalaada, sanıkların "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Konya'nın Meram ilçesinde yapılan başvuru üzerine Güneysınır ilçesinde 2006'da cesedi bulunan kadının Yeter Öztürk olduğu tespit edilmişti. Olaya ilişkin Adem S. ile eşi Havva S. tutuklanmıştı.

        Öztürk'ün henüz canlıyken kelepçelerle bağlanıp yakılarak öldürüldüğü anlaşılmıştı.

