        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya Adliyesi personeli, olası afetlere müdahaleye hazır

        Adalet Bakanlığı tarafından afetlerde görev almak için kurulan Adliye Arama Kurtarma (AD-KUR) Birimine bağlı faaliyet gösteren Konya Adliye Personeli Arama Kurtarma Ekibi, AFAD tarafından verilen akreditasyon belgesini almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 10:28 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:28
        Konya Adliyesi personeli, olası afetlere müdahaleye hazır
        Ekip üyeleri, eğitim sürecinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından tescil edilen akreditasyon belgesini Konya Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban'a makamında takdim etti.

        Ekip, sürecin aşamaları, yapılan çalışmalar ve gelecek dönem hedeflerini de Başsavcı Çoban ile paylaştı.

        Çoban, alınan akreditasyonun hem kurumsal kapasiteye hem de afet ve acil durum süreçlerindeki etkinliğe önemli katkı sağlayacağını ifade ederek emeği geçen ekibe teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

