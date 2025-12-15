Habertürk
        Akşehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

        Akşehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

        Akşehir'de farklı mahallelerden motosiklet çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 14:43 Güncelleme: 15.12.2025 - 14:43
        Akşehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı
        Akşehir'de farklı mahallelerden motosiklet çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yakalandı.

        İlçede son günlerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayları üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Ekipler, olayların yaşandığı bölgelerde bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi.

        Yapılan çalışmalar sonucunda motosiklet hırsızlığı olaylarına karıştıkları belirlenen şüphelilerin Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Yeşilyurt Mahallesi nüfusuna kayıtlı İ.A, A.G. ve M.D. olduğu tespit edildi.

        Şüpheliler, Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan müşterek operasyon sonucunda Çay ilçesinde yakalandı.

        Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından Akşehir'e getirilerek gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve motosiklet hırsızlığı suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.A. ve A.G. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

